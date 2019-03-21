Гальперин – о сериале «Мамы чемпионов»: эта история мне очень близка

Российский прыгун в воду, двукратный чемпионат мира, бронзовый призёр Олимпийских игр Глеб Гальперин прокомментировал премьерный показ сериала «Мамы чемпионов».



«Картина очень понравилась, хотя сам редко смотрю сериалы. Эта история мне очень близка, так как всё это я пережил сам. В этом сериале прыгуны в воду также представлены, они сыграют свою роль в следующих сериях.



Моя мама всегда была со мной на протяжении всей карьеры. После череды травм были мысли о её завершении, но именно мама повлияла на тот факт, чтобы я вернулся к тренировкам.

Для популяризации прыжков в воду в стране много чего делается. Огромный толчок дал проект «Вышки» на телевидении.



На сегодняшний день прыжками в воду профессионально занимаются около 3000 человек, чего вполне достаточно. Если увеличить число спортсменов, им просто негде будет тренироваться. Именно поэтому сейчас строится много спортивных объектов», – передаёт слова Гальперина корреспондент «Чемпионата» Даниил Журавлёв.



Премьера 20-серийной спортивной драмы «Мамы чемпионов» состоится 1 апреля на телеканале СТС. Роли в сериале исполняют: Екатерина Вилкова, Ирина Розанова, Павел Трубинер, Данил Якутин и другие.

Трейлер сериала можно увидеть в Youtube телеканала СТС.

Акутин: для съёмок в сериале на телеканале СТС тренировался три раза в неделю