В Москве состоится фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв-2019»

12-й по счёту фестиваль «Прорыв» пройдёт 30 и 31 марта на малой спортивной арене «Лужники» с участием иностранных и российских звёзд экстрима. Зрители впервые увидят тройное сальто на велосипеде и роликах, сложнейшие трюки на снегоходах и байках и гонку дронов. Мероприятие проходит при поддержке департамента спорта города Москвы.



Специально для мероприятия внутри спорткомплекса изготовят 17-метровые конструкции, а специальная трасса займёт всю арену целиком. Спортсмены будут разгоняться прямо из-под потолка на высоте 14 метров, что по европейским меркам составляет одну из самых больших допустимых величин для экстремальных видов спорта.



«Фестиваль «Прорыв» стал одним из самых ярких международных событий в области экстремальных видов спорта. Каждый год в нём принимают участие отечественные и зарубежные звёзды мирового экстрима. В этом году зрителей порадует интересная программа, включающая традиционные экстрим-активности, полюбившиеся москвичам и гостям столицы, а также новые дисциплины и трюки», – рассказал руководитель департамента спорта города Москвы Николай Гуляев.



Зарубежные знаменитости порадуют аудиторию трюками, реализуемыми на пределе человеческих возможностей. Джош Шихан исполнит свой фирменный двойной бэкфлип на мотоцикле, а Терри Грант покажет дрифт со сменой колёс автомобиля во время его движения. Легенда кикскутеринга Райан Уильямс продемонстрирует сумасшедший акробатический трюк «глупый Вилли» – двойной передний флип на самокате, полностью закрученный на 360 градусов.

Музыкальное сопровождение обеспечат группа «Хлеб», Тима Белорусских и Cygo.

Приобрести билеты на фестиваль можно в кассах СК «Лужники» и по ссылке.