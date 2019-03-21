Авербух: для российских фигуристов нужно открывать психологический кабинет

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух не понимает причин неудачного выступления российского фигуриста Михаила Коляды в короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).

Лучший результат показал американский фигурист Нэйтан Чен. Коляда стал лучшим из россиян, заняв 10-е место, Андрей Лазукин расположился на 11-й строчке, Александр Самарин – 20-й.

«У нас исторически всегда мужское катание было впереди, а женское одиночное катание немного отставало. Если можно так бережно сказать, не было у нас достаточно высоких результатов у девочек. Женскую Олимпиаду мы выиграли лишь в Сочи в первый раз. Видимо, когда у нас есть такая фантастическая плеяда девочек, мальчики решили немного уступить девочкам. Лишь так можно попытаться оценить мужское одиночное катание.

Конечно, не до шуток, но объяснение искать сложно. В первую очередь вопросы к Михаилу Коляде, потому что он уже достаточно опытный на таких соревнованиях, он был на пьедестале чемпионата мира. Это необъяснимо, когда он допускает такую череду ошибок. В общем, нам нужно открывать психологический кабинет поддержки для наших мужчин, в который давно очередь первым занял Максим Ковтун. Вот сейчас туда встали Коляда и Самарин", — цитирует Авербуха Sport24.