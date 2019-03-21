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Международная федерация одобрила избрание Аникиной главой российского бобслея

Международная федерация одобрила избрание Аникиной главой российского бобслея
Другие / Прочие виды спорта

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) положительно отнеслась к избранию Елены Аникиной президентом Федерации бобслея России.

«IBSF была проинформирована о вчерашних выборах Елены Аникиной и приветствует нового президента федерации, входящей в состав нашей организации. Госпожа Аникина уже несколько месяцев занимает эту должность, поэтому мы хорошо её знаем и с нетерпением ожидаем совместной работы с ней в ближайшие годы», — цитирует сообщение IBSF ТАСС.

Напомним, Аникина возглавляет Федерацию бобслея России с 22 января – тогда она пришла на смену отстранённому от спортивной деятельности, связанной с бобслеем, Александру Зубкову в качестве временной главы ФБР. Ранее Елена работала исполнительным директором Союза биатлонистов России и советником президента Олимпийского комитета России.

Елена Аникина избрана президентом Федерации бобслея России
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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