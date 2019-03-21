Международная федерация одобрила избрание Аникиной главой российского бобслея

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) положительно отнеслась к избранию Елены Аникиной президентом Федерации бобслея России.



«IBSF была проинформирована о вчерашних выборах Елены Аникиной и приветствует нового президента федерации, входящей в состав нашей организации. Госпожа Аникина уже несколько месяцев занимает эту должность, поэтому мы хорошо её знаем и с нетерпением ожидаем совместной работы с ней в ближайшие годы», — цитирует сообщение IBSF ТАСС.

Напомним, Аникина возглавляет Федерацию бобслея России с 22 января – тогда она пришла на смену отстранённому от спортивной деятельности, связанной с бобслеем, Александру Зубкову в качестве временной главы ФБР. Ранее Елена работала исполнительным директором Союза биатлонистов России и советником президента Олимпийского комитета России.