Сливко: хочу, чтобы Вирер выиграла «Большой хрустальный глобус», я за неё болею

Российская биатлонистка Виктория Сливко сделала свой прогноз, кто выиграет «Большой хрустальный глобус».



«Я думаю, что Доротея. Я хочу, чтобы она победила. Я за неё болею. Это моя любимая биатлонистка, мне нравится, как она быстро и чётко стреляет, какая она упорная. Почему-то душа лежит к Доротее, пусть победит», — сказала Сливко в интервью Kalashnikov Media.

Сейчас в активе Вирер и Виттоцци по 852 очка. Заключительный этап Кубка мира по биатлону пройдёт с 21 по 24 марта в Хольменколлене (Норвегия).

Сегодня, 21 марта, на этапе в Хольменколлене пройдёт женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт будет дан в 18:30 по московскому времени.

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