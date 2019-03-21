ISU призвал фигуристок Белл и Лим Ён Су к мирному разрешению конфликта

Международный союз конькобежцев (ISU) призвал американскую фигуристку Мэрайю Белл и её коллегу из Южной Кореи Лим Ён Су к мирному разрешению конфликта, произошедшего на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).

Напомним, инцидент случился во время тренировочных прокатов перед короткой программой. Сторона корейской спортсменки обвиняет Белл в том, что та умышленно ударила Лим Ён Су коньком по ноге. Союз конькобежного спорта Кореи уже подал официальную жалобу на американку.

Сегодня представители ISU провели встречу с делегатами США и Южной Кореи и озвучили позицию организации, согласно которой наиболее приемлемым исходом будет мирное разрешение конфликта.

Несмотря на травму, короткую программу на чемпионате мира Лим Ён Су завершила на пятом месте с лучшим результатом в карьере — 72,91 балла. Белл заняла шестое место.