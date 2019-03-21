Черезов: трасса в Хольменколлене подходит Логинову и Гараничеву

Член правления Союза биатлонистов России, трёхкратный чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр Иван Черезов прокомментировал погодные условия в Хольменколлене, где пройдёт этап Кубка мира.



«Сегодня погода очень тёплая, плюс 10 градусов. Мужскую официальную тренировку сместили, сделали её чуть пораньше, чтобы организаторы смогли подготовить трассу. Те, кто смотрит

биатлон регулярно, не раз слышали, что трассу посыпают специальным веществом, которое не позволяет снегу таять. Трасса в основном сделана из искусственного снега, при такой температуре она становится очень мягкой, лыжи проваливаются, поэтому бежать по ней гораздо сложнее, плюс влажность высокая. Те, кто не сможет приспособиться, для них, конечно, очень тяжелые условия получаются.



Когда спортсмен едет, за ним остаётся след. И многие стараются попадать в след лыже, образуется колея. Если ты можешь под это приспособиться, пробежать, не выбиваясь из колеи, то у тебя больше шансов пробежать гонку, не теряя настроя. Я думаю, что такая трасса подходит Логинову и Гараничеву. Ребята покрупнее, вроде Елисеева и Поршнева, им будет сложнее.



Кроме того здесь очень сильный ветер. Я не помню, чтобы он был таким сильным. Не совсем понимаю, как обстановка на рубеже обстоит, но и там ветер на стрельбу повлияет. Скорее всего, стрельба, как и в Эстерсунде, будет непредсказуемой у многих», — сказал Черезов в интервью Kalashnikov Media.

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