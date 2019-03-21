Юрлова-Перхт: не чувствовала свежести в спринте, было чувство усталости после ЧМ

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт подвела итоги спринтерской гонки на заключительном этапе Кубка мира в Хольменколлене.



«В этот раз не чувствовала свежести, было чувство усталости после чемпионата мира. Старалась проявить себя в гонке. На стрельбе получилось, на трассе — нет. Ходом немного недовольна, потому что даже при хорошей работе лыж я не сумела показать достаточной мощности.

Шансы в пасьюте? Пока не знаю. Сейчас нам предстоит день отдыха. Возможно, этого хватит для восстановления», — цитирует Юрлову-Перхт «Матч ТВ».

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене.