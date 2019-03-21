Кузьмина: так обрадовалась четырём закрытым мишеням, что промазала на пятой

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина прокомментировала победу в спринте на последнем этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).

«Почему промазала пятый выстрел на «лёжке»? Видимо, так обрадовалась четырём попаданиям, наверное, так хотелось последний, пятый тоже закрыть. Может, что-то с реакцией не так было. Палец был уже на спусковом крючке, мишень видела отлично. Ошибка произошла в долю секунды», — цитирует Кайшеву Kalashnikov Media.

Кубок мира. 9-й этап. Холменколлен (Норвегия)

Женщины. Спринт. 7,5 км



1. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 19.56,2 (1 промах)

2. Франциска Пройс (Германия) — +21,2 (0)

3. Паулина Фиалкова (Словакия) — +25,1 (0)…

14. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.05,5 (0)

15. Светлана Миронова (Россия) — +1.10,1 (2)…

22. Лариса Куклина (Россия) — +1.20,7 (0)…

24. Виктория Сливко (Россия) — +1.22,1 (0)…

50. Ульяна Кайшева (Россия) — +2.01,6 (2)…

60. Анастасия Морозова (Россия) — +2.17,8 (1).

Больше видео о биатлоне — на сайте Kalashnikov Media.