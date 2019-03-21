Куклина: однозначно сезоном недовольна, я рассчитывала на более высокие места

Российская биатлонистка Лариса Куклина подвела итоги спринтерской гонки на заключительном этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).



«Самочувствия нет. Бежалось не то что тяжело, я вроде хочу, но не могу. Понимаю, что причина, наверное, в частых болезнях. И формы просто нет. Что есть, то есть. Как отработали лыжи? Для такой трассы, думаю, лыжи хорошо отработали.



Итоги сезона? Однозначно сезоном недовольна, рассчитывала на более высокие места. Более высокую скорость, которую показывала весь подготовительный период. Я очень сильно прибавила функционально. Но после болезней не смогла выйти на свою форму», — цитирует Куклину Kalashnikov Media.

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