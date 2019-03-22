Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе КМ в Хольменколлене

Сегодня, 22 марта, на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт будет дан в 18:15 мск.



Первым из россиян в гонку отправится Матвей Елисеев, получивший шестой стартовый номер. Затем в борьбу вступят Александр Логинов (17-й), Евгений Гараничев (37-й), Эдуард Латыпов (42-й), Дмитрий Малышко (50-й), Антон Бабиков (87-й), Александр Поварницын (94-й) и Никита Поршнев (109-й).



Норвежец Йоханнес Бё, досрочно обеспечивший себе победу в общем зачёте Кубка мира, стартует 28-м.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене.