Елисеев первым из россиян стартует в спринте на этапе Кубка мира в Холменколлене

Стали известны стартовые номера биатлонистов на спринтерскую гонку на последнем этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия). Гонка пройдёт завтра, 22 марта.



Первым из россиян стартует Матвей Елисеев, который начнёт гонку под 6-м номером. Затем в борьбу вступят Александр Логинов — 17-й, Евгений Гараничев — 37-й, Эдуард Латыпов — 42-й, Дмитрий Малышко — 50-й, Антон Бабиков — 87-й, Александр Поварницын — 94-й и Никита Поршнев — 109-й.

Лидер сезона норвежец Йоханнес Бё получил 28-й стартовый номер.

Напомним, в сегодняшнем женском спринте победила словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина. Второй стала немка Франциска Пройс, третьей — словачка Паулина Фиалкова. Лучший результат среди россиянок показала Екатерина Юрлова-Перхт — 14-е место.