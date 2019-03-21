Мякяряйнен: не знаю, вернусь ли в следующем сезоне, но у меня ещё есть мотивация

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен оценила трудности, которые испытывает в нынешнем сезоне. В общем зачёте Кубка мира 36-летняя спортсменка занимает седьмое место.

«Очень сложный сезон, было много неудач. Не знаю, вернусь ли в следующем сезоне, но у меня ещё есть мотивация.

Получаю много неприятных комментариев с вопросами, почему я не закончила в прошлом году, когда всё было хорошо. Но я чувствую, что мне всё ещё нравится моя работа, и у меня всё хорошо.

В нашей команде было много изменений, остался только физиотерапевт. В биатлоне нужна сильная команда. Я знала, что всё изменится, и должна была понять, достаточно ли команда сильна и сможет ли она меня поддержать. Я была готова отойти в сторону", — цитирует Мякяряйнен NRK.