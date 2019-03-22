Кузьмина: мой последний сезон получился неплохим. Думаю, всё не напрасно

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина подтвердила, что завершит карьеру по окончании сезона. Вчера, 21 марта, она выиграла спринт на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) и завоевала «Малый хрустальный глобус» в этой дисциплине.

«Получается это третий мой „Малый хрустальный глобус“ в спринтерском зачёте. Я буду очень рада, если свой заключительный сезон в карьере смогу завершить вот так. Окончательно ли решила, что сезон заключительный? Да, конечно.



Гонка преследования? Новый день — новые шансы. В биатлоне они у всех одинаковые, несмотря на то, как проходит спринт, в преследовании первая десятка имеет шансы пройти вперёд. Так что ни о чём говорить не буду, надо просто выходить и работать.



Я могла бы закончить после Олимпиады в прошлом году, очень много планировали и думали об этом. Но я рада, что всё-таки чаша весов перевесила в правильном направлении, и мы решили остаться ещё на один сезон. Это был неплохой сезон, было здорово, было много успешных выступлений. Я думаю, всё не напрасно», — сказала Кузьмина в интервью Kalashnikov Media.

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