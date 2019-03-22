Юрлова-Перхт: ребята нас пугали: «Там такая трасса!»

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала выступление в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Она заняла 14-е место.

«Эмоционально хочется, конечно, соревноваться на такой позитивной волне. А физически присутствует усталость, наверное поэтому не сильно блистала ногами на лыжне, но рада, что удалось справиться со стрельбой. Лыжи работали хорошо, спасибо ребятам, как всегда на высоте.



Несмотря на то, что ребята на обеде нас пугали, что там «такая трасса!», трасса была в хорошей кондиции.



На „лёжке“ мне повезло, потому по ощущениям прошёл один габарит, когда чуть-чуть усилился ветер, а стоя я немножко притормозила, так как подъезд здесь скоростной. Чтобы ближе стрелять к левому краю стрельбища. Потому что я видела, что посередине гулял ветерок и видимо Ульяна, когда она встала на 16-ю, её немного поддуло ветром», — сказала Юрлова-Перхт в интервью Kalashnikov Media.

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