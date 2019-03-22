Пройс: будет здорово, если мне удастся закончить сезон в десятке

Немка Франциска Пройс прокомментировала выступление в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия), где она заняла второе место, а также оценила свои результаты в сезоне.

«После чистой стрельбы я умчалась на трассу и до самого финиша работала с огромной мотивацией. Тренеры вели меня по трассе и сообщили, что я претендую на медали. Да, трасса была сложная, но решение стартовать в последней группе полностью оправдало себя. У меня хорошо работали лыжи, а организаторы приложили все усилия, чтобы максимально сохранить кондиции трассы. Скажем, в метель на чемпионате мира мне бежалось куда тяжелее.

Прошлая неделя и весь чемпионат мира получились для меня по-настоящему провальными: я даже не попала в состав эстафеты. Мне очень обидно, но всё было справедливо, ведь мои результаты были слабыми. Единственный шанс на медаль у меня был в масс-старте, где я шла в лидерах до третьего рубежа, а потом просто провалила «стойку». Понимая всю ситуацию, я постаралась перевернуть страницу и настроиться на несколько удачных гонок под конец сезона. Я очень рада, что мне это удалось.

Победа в масс-старте в Рупольдинге была большим светлым моментом этого сезона: моя любимая дисциплина, домашний стадион — всё вокруг способствовало удачной гонке. Я была тогда очень счастлива. Также мы с девчонками взяли бронзу в эстафете на том же этапе. Но сразу после соревнований я заболела и пропустила следующий этап в Антхольце. Дальше всё шло к чемпионату мира, и я отобралась в команду, но не сумела показать достойный результат. Так что для меня это сезон взлётов и падений. Думаю, что это серебро в спринте добавит мне уверенности в себе перед следующим сезоном.

Будет здорово, если мне удастся закончить сезон в десятке. Но для этого мне нужно будет обойти и Лауру, и Денизе, а это непростая задача. В субботу я выйду в гонку преследования на непривычном для себя втором месте, и это будет совершенно новая ситуация, с которой я постараюсь справиться, не оказывая на саму себя лишнего давления", — цитирует Пройс сайт «Матч ТВ».

В общем зачёте Кубка мира Франциска занимает 12-е место.