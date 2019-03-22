Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Синицина и Кацалапов — вторые после ритм-танца на ЧМ, Степанова и Букин — третьи

Синицина и Кацалапов — вторые после ритм-танца на ЧМ, Степанова и Букин — третьи
Другие / Фигурное катание

Французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон захватили лидерство после ритм-танца на чемпионате мира в Сайтаме (Япония). Они установили мировой рекорд — 88,42 балла. Прежнее рекордное достижение принадлежало им же — 84,79.

Второе место занимают россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Третьими идут их соотечественники Александра Степанова и Иван Букин.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама, Япония
Танцевальные пары. Ритм-танец
1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 88,42 (мировой рекорд).
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 83,94.
3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 83,10.
4. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) – 83,09.
5. Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) – 82,84.

Произвольную программы дуэты продемонстрируют завтра, 23 марта.

Фигурное катание. ЧМ-2019. Танцы на льду. Короткий танец
22 марта 2019 года, пятница. 06:00 МСК
1
Франция
88.42
2
Россия
83.94
3
Россия
83.10
Кацалапов: это был наш лучший прокат в сезоне
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент