Синицина и Кацалапов — вторые после ритм-танца на ЧМ, Степанова и Букин — третьи

Французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон захватили лидерство после ритм-танца на чемпионате мира в Сайтаме (Япония). Они установили мировой рекорд — 88,42 балла. Прежнее рекордное достижение принадлежало им же — 84,79.

Второе место занимают россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Третьими идут их соотечественники Александра Степанова и Иван Букин.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама, Япония

Танцевальные пары. Ритм-танец

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 88,42 (мировой рекорд).

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 83,94.

3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 83,10.

4. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) – 83,09.

5. Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) – 82,84.

Произвольную программы дуэты продемонстрируют завтра, 23 марта.