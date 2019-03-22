Синицина и Кацалапов — вторые после ритм-танца на ЧМ, Степанова и Букин — третьи

Французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон захватили лидерство после ритм-танца на чемпионате мира в Сайтаме (Япония). Они установили мировой рекорд — 88,42 балла. Прежнее рекордное достижение принадлежало им же — 84,79.
Второе место занимают россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Третьими идут их соотечественники Александра Степанова и Иван Букин.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама, Япония
Танцевальные пары. Ритм-танец
1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 88,42 (мировой рекорд).
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 83,94.
3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 83,10.
4. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) – 83,09.
5. Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) – 82,84.
Произвольную программы дуэты продемонстрируют завтра, 23 марта.