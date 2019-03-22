Чепиков: к работе Норицына нет нареканий, он останется старшим тренером сборной

Вице-президент Союза биатлонистов России, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков сообщил, что Виталий Норицын останется на посту старшего тренера женской сборной России в следующем сезоне.

«На следующий сезон в тренерском штабе женской сборной возможны небольшие изменения, но Виталий Норицын сохранит за собой должность старшего тренера. В этом году было важно придерживаться концепции Анатолия Хованцева, конечно, с учётом индивидуальных особенностей спортсменов, а также дать возможность проявить себя и начинающим, и более опытным биатлонисткам. Эти задачи были выполнены, поэтому к работе Норицына и его помощников нет нареканий.



В первую очередь тренеры будут работать с теми девушками, которые достаточно хорошо проявили себя в этом году и дают определённые надежды на потенциально высокий результат. Плюс надо акцентировать внимание на стрелковые программы. У нас есть определённые проблемы в этом компоненте», – цитируют Чепикова «Известия».

В общем зачёте Кубка наций женская сборная России заняла четвёртое место.