Слепцова: не согласна, что Норицын молод для должности старшего тренера

Олимпийская чемпионка, бывшая российская биатлонистка Светлана Слепцова оценила выступление женской сборной России в нынешнем сезоне.

«Не могу сделать глубокий анализ выступления женской сборной, учитывая, что не нахожусь в команде и смотрю все старты исключительно по телевизору. Тем не менее результат у наших девушек есть, поэтому можно сказать, что сезон получился неплохой. К тому же команда сильно обновилась. Многие спортсменки дебютировали в этом году на этапах Кубка мира, и строго судить их по первому году неправильно. Они сделали всё, что могли, а где-то даже удивили.



Мне кажется, что Норицын на своём месте и прибавляет с каждым годом. Многие говорят, что он молод для должности старшего тренера, но я с этим не согласна. Со сборными Франции, Норвегии и Германии тоже работают молодые специалисты. Так что это тенденция, а не какое-то исключение», — цитируют Слепцову «Известия».

В общем зачёте Кубка наций женская сборная России заняла четвёртое место.