Женская сборная России по кёрлингу досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира

Женская сборная России по кёрлингу оказалась сильнее команды Шотландии в матче группового этапа на чемпионате мира в Силькеборге (Дания) – 7:4.



Состав российской сборной: Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова (вице-скип), Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина.



Сборная России, занимающая второе место в турнирной таблице с 8 победами в 11 встречах, досрочно обеспечила себе место в плей-офф соревнований. С первого места в плей-офф чемпионата мира гарантированно пробилась команда Швеции.