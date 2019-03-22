Кацалапов: настрой – боевой, но больше говорить пока ничего не будем

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов прокомментировали выступление в ритм-танце на чемпионате мира в Сайтаме (Япония). Они заняли второе место с результатом 83,94 балла.

«Эмоции выдаются сами. Мы, наоборот, стараемся быть более концентрированными на наших элементах, нашей программе, но эмоции идут сами. Действительно приятно здесь кататься», — цитирует Синицину официальный сайт ФФККР.



«Начать хочу с того, что здесь совершенно уникальное и потрясающее качество льда. Держит каждое ребро, позволяет делать движения намного свободнее, чем, например, на нашем домашнем катке. И, конечно, японская публика – что тут говорить, это явление уникальное. Мы счастливы чисто откататься здесь, получить хорошие оценки и порадоваться за сегодняшний день, но не распыляться эмоциями, оставить всё самое сокровенное на завтра.

После чемпионата Европы мы делали очень много прокатов. Акцент был на накатку программ. Самую настоящую. День был разделён на несколько частей. Мы занимались отработкой, хореографией, растяжкой и всем прочим до ледовых тренировок. Затем оба льда делали силовые нагрузки. В фигурном катании — чем больше накатываешь программу целиком, тем лучше. Старались делать всё по максимуму. План Александра Вячеславовича Жулина пока работает. И если сегодня мы прокатались и вам понравилось со стороны, то это здорово. Повторю, акцент был на всё. Но в большей степени на наработку программ целиком. Ничего не хочется говорить про завтрашний день, если честно. Потренируемся, потому что произвольную программу мы катали два дня назад, надо заново её чуть подсобрать. Самое сложное для нас с Викой, самое интригующее – начать соревнования. А дальше… Понятно, что настрой – боевой, но больше говорить пока ничего не будем", — сказал Кацалапов.

Произвольную программу дуэты продемонстрируют завтра, 23 марта.