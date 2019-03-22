Синицына и Кацалапов предпоследними выступят в произвольном танце на ЧМ

Стал известен порядок выступления спортивных пар в произвольной программе в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония).



Российский дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, идущие вторыми после ритм-танца, в произвольной программе выйдут на лёд предпоследними (19-й номер).



Еще одна российская пара Александра Степанова/Иван Букин, занимающие промежуточное третье место, выступят под 18-м номером.



Напомним, лидерами после ритм-танца являются французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Они установили мировой рекорд — 88,42 балла. Прежнее рекордное достижение принадлежало им же — 84,79.



Произвольную программу дуэты продемонстрируют завтра, 23 марта.

Синицина и Кацалапов — вторые после ритм-танца на ЧМ, Степанова и Букин — третьи