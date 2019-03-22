Букин: мы катали программу, как тренировали. Из штанов не выпрыгивали

Российские фигуристы Иван Букин и Александра Степанова прокомментировали выступление в ритм-танце на чемпионате мира в Сайтаме (Япония). Они занимают третье место с результатом 83,10 балла.

«Мы катали сегодня программу, как тренировали. Ничего сверхъестественного не добавляли – такого, чтобы, как говорят, выпрыгивать из штанов. Старались исправить все ошибки, которые были на чемпионатах Европы, России, выйти и откататься чисто, с душой.

Тут нет ничего секретного. Надо просто работать, работать, не уставая работать, выходить, даже когда не можешь, устаёшь. И результаты придут", — цитирует Букина официальный сайт ФФККР.

«Было проделано много работы. И эта работа не узконаправленная. В начале сезона у нас было слабое место – обязательный танец, уделяли внимание ему. А так работали над всем – скоростью, эмоциями… Всегда найдётся, над чем работать, что улучшать, где добавлять. Осталось собраться на завтра, отпустить все эмоции и с чистой головой пойти на произвольный танец», — сказала Степанова.

Лидерство захватили французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (88,42). Второе место занимают россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов (83,94).