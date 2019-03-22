Ходок Иванов лишён золота ЧМ-2013 и дисквалифицирован на 3 года за допинг

В соответствии с решением дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА ходок Александр Иванов признан нарушившим Общероссийские антидопинговые правила (п. 2.2. «Использование или попытка использования запрещённой субстанции или метода») и дисквалифицирован на три года. Срок отстранения отсчитывается со 2 мая 2017 года, сообщает официальный сайт ВФЛА.



Спортсмен дисквалифицирован на основании отклонений в паспорте крови.



Аннулированию подлежат результаты Иванова, достигнутые в период с 9 июля 2012 года по 17 августа 2014 года. Александр лишён золота чемпионата мира 2013 года и серебра чемпионата Европы 2014 года.

На чемпионате мира 2013 года в Москве он победил на дистанции 20 км. Серебро чемпионата Европы он завоевал в этой же дисциплине.