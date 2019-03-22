Логинов: на трассе обещают серьёзную кашу. Надеюсь, это будет мне в плюс

Российский биатлонист Александр Логинов оценил трассу заключительного этапа Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).



«Здесь я выступал на своём первом Кубке мира шесть лет назад. Я запомню на всю жизнь те гонки, которые тут провёл. Трасса мне здесь нравится, она действительно очень тяжёлая. Тем более что здесь передают очень тёплую погоду и серьёзную кашу. Надеюсь, это будет только в плюс мне», — сказал Логинов в интервью Kalashnikov Media.

Сегодня, 22 марта, на девятом этапе Кубка мира по биатлону состоится мужская спринтерская гонка на 10 км. Логинов выйдет на старт под 17-м порядковым номером. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию события.

Больше видео о биатлоне можно посмотреть на сайте Kalashnikov Media.

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