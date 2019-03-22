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Фиалкова: приятно разделить пьедестал с Настей Кузьминой

Фиалкова: приятно разделить пьедестал с Настей Кузьминой
Другие / Биатлон

Словацкая биатлонистка Паулина Фиалкова прокомментировала выступление в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Она заняла третье место. Победу одержала её соотечественница Анастасия Кузьмина, второй стала немка Франциска Пройс.

«Приятно разделять пьедестал с соотечественницей — с Настей! Это очень особенный и волнительный момент. Для меня тоже было важно закончить сезон на такой ноте! Это добавляет мотивации в подготовке к следующему году. Я отлично чувствовала себя и очень рада чистой стрельбе! Здорово стрелять в нули! Мне подходят местные условия, да и трасса была хорошо подготовлена — было комфортно», — цитирует Фиалкову Biathlon.com.ua.

Сегодня, 22 марта, в Хольменколлене пройдёт мужской спринт.

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