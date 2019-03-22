Директор «Самбо-70»: Медведева в Канаде катается в нашей форме и дарит её Орсеру

Генеральный директор «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, как происходило присоединение группы Этери Тутберидзе к спортивной школе.
«Расскажу вам историю, упомянув реплики, звучавшие в самом начале присоединения. «Если вы думаете, что мы будем носить майки «Самбо-70», вы глубоко заблуждаетесь». Через полгода все в очередь выстраивались за формой. Вся сборная по спортивной гимнастике на Олимпиаде давала интервью в форме «Самбо-70». Ещё и грудь выпячивали. В Канаде Женя Медведева катается в форме «Самбо-70» и Брайану Орсеру её дарит», — цитирует Лайшева «Р-Спорт».
Напомним, до мая 2018 года Медведева тренировалась в группе Тутберидзе. Затем 19-летняя двукратная чемпионка мира переехала в Канаду и начала работать под руководством Брайана Орсера.
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