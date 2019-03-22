Легков: у Большунова на заключительном этапе больше шансов на успех, чем у Клебо

Олимпийский чемпион 2014 года Александр Легков поделился ожиданиями от спринтерской гонки на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам, которая пройдёт в Квебеке (Канада) сегодня, 22 марта.

«В Квебеке будет только одна спринтерская гонка, в приоритете дистанционные старты, поэтому теоретически у Большунова больше шансов на успех, чем у Клебо. Но если говорить в общем, то в случае успеха в спринте можно на дистанции отсидеться за спинами других лыжников и рвануть вперёд перед самым финишем. В этом смысле Клебо посильнее. Однако сейчас непонятно, кто в каком состоянии подойдёт к этапу. Тем более после длительного перелёта за океан.

Когда идёт равная борьба, психологически обоим лидерам тяжело преодолевать напряжение и нервозность. Большунов хорошо бегает и «классику», и «конёк», и спринты. Очень хочу, чтобы он завоевал «Большой глобус» по одной причине: у него на чемпионате мира было очень много серебра, а у Клебо — золото. Но когда-то ему должно воздаться — надеюсь, Саше повезёт больше. Хотя шансы равные, это два одинаковых по классу лыжника. Один чуть сильнее в спринте, другой — на дистанции. Трудно предсказать, кто станет первым в общем зачёте", — цитируют Легкова «Известия».