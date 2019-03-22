Попова раскритиковала судейство на чемпионате мира по фигурному катанию

Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в паре с Сергеем Мозговым в танцах на льду, выразила недовольство оценками судей в ритм-танце на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).

Второе место заняли россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов (83,94), уступив лидерство французскому дуэту Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон, которые набрали рекордные 88,42 балла. Третьими стали представители России Александра Степанова и Иван Букин (83,10).

«Это танго было лучшим весь сезон. Они должны получить золото за него. Откуда пять баллов превосходства над нашими? С крайне посредственными элементами", — написала Попова в "Инстаграме".

Произвольный танец фигуристы покажут в субботу, 23 марта.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама, Япония

Танцевальные пары. Ритм-танец

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 88,42 (мировой рекорд).

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 83,94.

3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 83,10.

Синицина и Кацалапов — вторые после ритм-танца на ЧМ, Степанова и Букин — третьи