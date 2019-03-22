Елисеев: +10 на улице, воды много. Сложная будет гонка

Российский биатлонист Матвей Елисеев оценил трассу, на которой пройдёт спринтерская гонка в рамках заключительного этапа Кубка мира.
«На самом деле в Осло всегда мягкая трасса, +10 на улице, воды много. Сложная будет гонка. Рельеф был бы нормальный, но то, что каша всегда на трассе, добавляет много сложностей для меня. Именно поэтому мне не очень нравится в Норвегии», — сказал Елисеев в интервью Kalashnikov Media.
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Елисеев в спринте стартует под шестым номером. Гонка начнётся в 18:15 мск.
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текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене.
Кубок мира по биатлону. 9-й этап. Мужской спринт. LIVE
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