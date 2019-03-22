Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Елисеев: +10 на улице, воды много. Сложная будет гонка

Елисеев: +10 на улице, воды много. Сложная будет гонка
Другие / Биатлон

Российский биатлонист Матвей Елисеев оценил трассу, на которой пройдёт спринтерская гонка в рамках заключительного этапа Кубка мира.

«На самом деле в Осло всегда мягкая трасса, +10 на улице, воды много. Сложная будет гонка. Рельеф был бы нормальный, но то, что каша всегда на трассе, добавляет много сложностей для меня. Именно поэтому мне не очень нравится в Норвегии», — сказал Елисеев в интервью Kalashnikov Media.

Больше видео о биатлоне — на сайте Kalashnikov Media.

Елисеев в спринте стартует под шестым номером. Гонка начнётся в 18:15 мск.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене.

Кубок мира по биатлону. 9-й этап. Мужской спринт. LIVE
Все события 22 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене. Новости, интересные факты, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент