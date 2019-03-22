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Тарасова — о Самодуровой: опять докатала детка всё

Тарасова — о Самодуровой: опять докатала детка всё
Другие / Фигурное катание

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Софьи Самодуровой в произвольной программе на чемпионате мира в Сайтаме (Япония). За свой прокат спортсменка получила 138,16 балла. В сумме Самодурова набрала 208,58 балла.

«Опять докатала детка всё. Какой у неё сезон тяжёлый. Она всё время катается, не делает ни одной ошибки. Только в конце вместо двойного одинарный риттбергер. Риттбергер – это копейка.

Она бежит, бежит. Как будто ей не страшно, а она ведь девчонка совсем. Ей, может, страшнее всех. Она работает как пчёлка», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцую соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской произвольной программы на чемпионата мира по фигурному катанию в Сайтаме.

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