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Загитова выиграла ЧМ по фигурному катанию в Сайтаме, у Медведевой — бронза

Загитова выиграла ЧМ по фигурному катанию в Сайтаме, у Медведевой — бронза
Другие / Фигурное катание

Россиянка Алина Загитова стала победительницей чемпионата мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония). Серебро завоевала представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Бронзовым призёром стала россиянка Евгения Медведева.

Россиянка Софья Самодурова продемонстрировала восьмой результат.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама, Япония
Женщины. Итоговое положение
1. Алина Загитова (Россия) — 237,50.
2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 224,76.
3. Евгения Медведева (Россия) — 223,80.
4. Рика Кихира (Япония) — 223,49.
5. Каори Сакамото (Япония) — 222,83.
6. Сатоко Мияхара (Япония) — 215,95.
7. Бради Теннелл (США) — 213,47.
8. Софья Самодурова (Россия) — 208,58.
9. Мэрайя Белл (США) — 208,07.
10. Ын Су Лим (Южная Корея) — 205,57.

Чемпионат мира завершится 24 марта.

Фигурное катание. ЧМ-2019. Женщины. Произвольная программа
22 марта 2019 года, пятница. 11:30 МСК
1
Алина Загитова
Россия
237.50
2
Элизабет Турсынбаева
Казахстан
224.76
3
Евгения Медведева
Россия
223.80
Наше золотце. Алина Загитова — новая чемпионка мира! LIVE
Все события 22 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме. Новости, интересные факты, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.
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