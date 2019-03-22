Загитова: спасибо всем, кто помогал мне в эти трудные моменты

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась эмоциями от победы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).

«Хочу сказать огромное спасибо моим тренерам и всем, кто мне помогал в эти трудные моменты. Большое спасибо всем зрителям, которые пришли поддержать. Для меня это очень многое значит. Мне очень помогли родные, близкие люди, которые поддерживали меня. Хочу сказать им огромное спасибо. Я знала, что меня очень тепло встретят в Японии. Это просто сумасшедшая публика, которая нереально поддерживает и помогает прыгать», — сказала Загитова.

Серебряным призёром стала представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Бронзу завоевала россиянка Евгения Медведева.

Чемпионат мира завершится 24 марта.