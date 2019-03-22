Тутберидзе — о победе Загитовой на ЧМ: то, что тяжелее даётся, больше ценится

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала победу 16-летней Алины Загитовой на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).

«Сильно переживала за девочек, очень сильно волновалась. Стало спокойнее, когда Алина уже пошла в дорожку, то есть почти в финале. Мы очень счастливы. То, что тяжелее даётся, больше ценится», — заявила Тутберидзе в интервью Первому каналу.

Серебро на ЧМ завоевала представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Бронзовым призёром стала россиянка Евгения Медведева. Софья Самодурова продемонстрировала восьмой результат.

Загитова — первая отечественная спортсменка, выигравшая абсолютно все возможные титулы: Олимпийские игры, чемпионат Европы, чемпионат мира, чемпионат России и финал Гран-при.