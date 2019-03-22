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Загитова — первая российская фигуристка, завоевавшая все возможные титулы

Фото: Igor Russak/NurPhoto via Getty Images
Загитова — первая российская фигуристка, завоевавшая все возможные титулы
Другие / Фигурное катание

Россиянка Алина Загитова, занявшая первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония), стала первой отечественной спортсменкой, которая выиграла абсолютно все возможные титулы: Олимпийские игры, чемпионат Европы, чемпионат мира, чемпионат России и финал Гран-при.

Другая олимпийская чемпионка — Аделина Сотникова — из вышеперечисленного побеждала только на чемпионате России, а остальные фигуристки никогда не завоёвывали золотые медали на Олимпийских играх.

На чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) серебро досталось представительнице Казахстана Элизабет Турсынбаевой. Бронзовым призёром стала россиянка Евгения Медведева. Софья Самодурова продемонстрировала восьмой результат.

Загитова выиграла ЧМ по фигурному катанию в Сайтаме, у Медведевой — бронза
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