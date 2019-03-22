Медведева: на ОИ я весила 43 кг, этого было мало. Появились трещины на ногах

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о трудностях, которые испытывала после Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).

«Тело выросло, у меня уже абсолютно женское тело. Были сложности с питанием после Олимпиады, потому что перед Играми очень жёстко себя держала в форме. На Олимпиаде я весила 43 кг, это было мало для нормальной работы организма, от этого начались проблемы с трещинами на ногах.



Я набрала около 5 кг веса затем, после правильного питания. Сейчас я его опять скинула, слежу за своим питанием. Я иду к тому телу, о котором мечтаю — сухому, атлетичному. И я этого добьюсь», — приводит слова Медведевой „РИА Новости“.

На чемпионате мира 2019 года в Сайтаме (Япония) Медведева завоевала бронзу.

Медведева: мне было очень сложно и очень больно