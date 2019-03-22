Турсынбаева: конечно, я рада серебру на чемпионате мира по фигурному катанию

Представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева осталась довольна выступлением на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония), где ей удалось выиграть серебряную медаль.

«Конечно, я рада серебру. Это было неожиданно для меня, потому что это первая медаль для Казахстана среди девушек. Старалась ни о чём не думать во время проката, просто сфокусировалась на своей программе.

Я первая, кто сделал четверной сальхов? Не могу поверить, что удалось чётко приземлиться. Утром у меня весьма неплохо получался этот прыжок, но во время прошлых двух выступлений приземление не получалось. Очень рада, что сделала это здесь. Когда вышла на лёд, то почувствовала, что всё здорово, я смогу. И это случилось», — заявила Турсынбаева на пресс-конференции.