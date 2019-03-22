Чайковская: Загитова одержала триумфальную победу

Заслуженный тренер СССР и России Елена Чайковская прокомментировала итоги соревнований одиночниц на чемпионате мира в Сайтаме (Япония). Золото выиграла россиянка Алина Загитова. Серебряным призёром стала Элизабет Турсынбаева из Казахстана, бронза досталась россиянке Евгении Медведевой.



«Бывает победа, а бывает триумфальная победа. Загитова выиграла сегодня триумфально, таких побед я уже давно не помню. Это был абсолютный выигрыш, это было талантливо. Она настолько поняла себя и программу, что откаталась необыкновенно.

Я ещё очень рада, что федерация сделала правильный выбор и выбрала Евгению Медведеву. Она прекрасно провела чемпионат и выиграла бронзовую медаль. Третье место – это большая победа для неё.

Нельзя и не отметить Элизабет Турсынбаеву, которая показала совершенно прекрасное катание. Вообще, соревнования были безумно интересными, все спортсменки не могли позволить себе ошибиться. Вот японки оступились, и нет их на пьедестале», — сказала Чайковская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кариной Фалько.