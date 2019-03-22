Логинов: стараюсь не думать о том, что я второй в общем зачёте Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов оценил выступление в нынешнем сезоне. В общем зачёте Кубка мира он занимает второе место.

«Лидером я себя, конечно, не чувствую. И не хочу на этом заострять внимание. Сезоном я доволен в большей степени. Конечно, какие-то гонки не получались, и было обидно. Притом что можно было выступать намного лучше. Остался последний этап, надо по максимуму здесь откатать.



Стараюсь не думать о том, что я второй в общем зачёте. Думаю, что, если я смогу показать свой хороший уровень, я буду набирать хорошие очки и останусь высоко в Кубке мира», — сказал Логинов в интервью Kalashnikov Media.

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Логинов вошёл в состав участников спринтерской гонки, которая состоится на этапе Кубка мира в Хольменколлене сегодня, 22 марта.