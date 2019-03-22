Чемпионский прокат Загитовой — в обзоре произвольной программы на ЧМ в Сайтаме

Россиянка Алина Загитова одержала победу на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония). Серебро завоевала представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Бронзовым призёром стала россиянка Евгения Медведева. Софья Самодурова продемонстрировала восьмой результат.

Загитова стала первой отечественной спортсменкой, которая выиграла абсолютно все возможные титулы: Олимпийские игры, чемпионат Европы, чемпионат мира, чемпионат России и финал Гран-при.



Другая олимпийская чемпионка — Аделина Сотникова — из вышеперечисленного побеждала только на чемпионате России, а остальные фигуристки никогда не завоёвывали золотых медалей на Олимпийских играх.

Видео доступно на странице Первого канала в Youtube.