Загитова заявила, что не намерена завершать карьеру

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что не строит планы на будущее. Тем не менее она призналась, что завершать карьеру не планирует.

«Я склонна не строить планы на будущее, потому что никогда точно не знаешь, что произойдёт завтра. Я отношусь к тому типу людей, которые живут текущим моментом и сегодняшним днём, но скажу лишь одно: я буду продолжать выступать», — приводит слова Загитовой OlympicСhannel.

Отвечая на вопрос, как она справилась с неудачным выступлением на чемпионате России, 16-летняя фигуристка сказала: «Я постаралась забыть как свои победы, так и неудачи. Я просто поставила перед собой цель на сезон и затем начала путь к этой цели».

Загитова выиграла чемпионат мира в Сайтаме (Япония) с результатом 237,50 балла. Она стала первой спортсменкой в истории отечественного фигурного катания, выигравшей все значимые мировые турниры.