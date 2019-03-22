Медведева — о третьем месте и победе Загитовой: нас рано списывать со счетов

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что её третье место на чемпионате мира в Сайтаме (Япония) и победа соотечественницы Алины Загитовой свидетельствуют о том, что они ещё не сказали своего последнего слова в фигурном катании.

«Наши медали чемпионата мира ещё раз доказывают, что нас рано списывать со счетов», — приводит слова Медведевой OlympicСhannel.

Напомним, на чемпионате России по фигурному катанию, который прошёл с 19 по 23 декабря прошлого года в Саранске, Загитова показала только пятый результат, а Медведева стала седьмой.

На чемпионате мира в Сайтаме Загитова победила с результатом 237,50 балла. Медведева за свои выступления получила от судей 223,80 балла. Серебряную медаль завоевала Элизабет Турсынбаева из Казахстана (224,76 балла).