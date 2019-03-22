Самодурова: не всё получилось, но я не хочу об этом думать, я старалась

Российская фигуристка Софья Самодурова прокомментировала дебютное выступление на чемпионате мира, который проходит в Сайтаме (Япония).

«Не всё получилось в прокате произвольной программы, но я не хочу об этом думать, я старалась. У меня всё впереди, буду учить тройной аксель, мы говорили об этом с тренерами. Здесь я получила огромный опыт. Огромное спасибо моим тренерам, всем, моим родителям, близким, в особенности моей маме, которую я очень и очень люблю», — приводит слова Самодуровой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

На чемпионате мира в Сайтаме Самодурова заняла 8-е место. Её результат 208,58 балла. Чемпионкой мира стала Алина Загитова. Ещё одна россиянка Евгения Медведева стала третьей.