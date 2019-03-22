Климов стал 11-м на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Планице

Россиянин Евгений Климов занял 11-е место на заключительном этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Планице (Словения). Результат спортсмена — 400 баллов ровно.

Победу на этапе одержал немец Маркус Айзенбихлер (445,0 баллов). Второе место занял японец Рёю Кобаяси (438,1), третье — поляк Пётр Жила (437,3).

Прыжки с трамплина. Этап Кубка мира. Планица, Словения

Индивидуальные соревнования, полётный трамплин 240 м

1. Маркус Айзенбихлер (Германия).

2. Рёю Кобаяси (Япония).

3. Пётр Жила (Польша).

Завтра, 23 марта, на этапе Кубка мира в Планице пройдут командные соревнования. В общем зачёте турнира Климов занимает 12-е место. Он набрал 566 очков. Ещё один россиянин Дмитрий Васильев идёт 49-м (19 очков).