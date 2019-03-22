Независимое агентство антидопингового тестирования отклонило протест Васильевой

Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA) отклонило апелляцию российской биатлонистки Маргариты Васильевой по делу о пропуске трёх допинг-тестов. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«20 марта эксперт ITA, который занимался административным пересмотром дела, уведомил Васильеву, что её объяснения не приняты и ей засчитан пропуск третьего допинг-теста. Теперь дело должно быть передано в Международный союз биатлонистов, который вынесет наказание», — приводит слова источника ТАСС.

Из-за пропуска трёх допинг-тестов в течение одного года Васильева не смогла принять участие в чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Теперь она может быть дисквалифицирована на один год.