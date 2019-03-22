Логинов: на первом рубеже был такой туман, хорошо, что хоть один раз не попал

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на 10 км с двумя огневыми рубежами на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия). Логинов, как и победитель гонки норвежец Йоханнес Бё, допустил один промах, но отстал от Бё-младшего на 52,9 секунды.

«На первом рубеже был туман, пять выстрелов на везение, хорошо, что один хотя бы не попал. А на «стойке» тумана не было, но был сильный ветер. Стрелял там порядка 27-28 секунд. Самочувствие нормальное, но гонка получилась не очень хорошая», — сказал Логинов Kalashnikov.Media.

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Логинов стал лучшим из российских биатлонистов в спринте.