Путин поздравил Загитову с выигрышем золотой медали на чемпионате мира

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил фигуристку Алину Загитову с победой на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Сайтаме (Япония).

«Уважаемая Алина Ильназовна! Поздравляю вас с ярким успехом в Сайтаме. Вы выиграли красиво, технично, уверенно. Откатали всю программу на одном дыхании, покорили своим блистательным мастерством миллионы болельщиков и зрителей. Такие триумфальные свершения создают спортивную славу нашей страны. Молодец!

Знаю, что сегодня ваша впечатляющая коллекция наград высшей пробы впервые пополнилась золотом чемпионата мира. Убеждён, что с таким умением настроиться на результат, силой духа и характером вам по плечу самые сложные, амбициозные вызовы и цели.

Желаю покорения новых вершин, благополучия и удачи», — сказано в телеграме, которая опубликована на официальном сайте президента России.