Латыпов: думал, что попадаю, но по факту был промах

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в спринтерской гонке на 10 км с двумя огневыми рубежами на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия). Допустив 3 промаха на «стойке», Латыпов стал 74-м и не сумел отобраться на гонку преследования.

«Состояние на втором рубеже уже было не такое свежее, как на первом. Подошёл, хотел оценить ситуацию на рубеже. Думал, на последних щитах будет меньше ветра, но как раз-таки попал в порыв, старался бороться, но уже не было той концентрации, чтобы сделать правильный выстрел. Думал, что попадаю, но по факту был промах.

В самом начале пристрелки не было тумана, мы сделали пару серий. К концу уже не было видно в «трубу», оставили уже как есть и пошли готовиться к гонке. У меня достаточно большая мушка — 3,5. В такую погоду можно стрелять с такой мушкой», — сказал Латыпов Kalashnikov.Media.

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