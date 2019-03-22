Логинов сохранил итоговую вторую позицию в зачёте спринтерских гонок

Российский биатлонист Александр Логинов занял итоговое второе место в зачёте спринтерских гонок Кубка мира. «Малый хрустальный глобус» в этой дисциплине досрочно выиграл норвежец Йоханнес Бё.

Кубок мира. Зачёт спринтов

После 9 гонок из 9

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 514

2. Александр Логинов (Россия) — 350

3. Симон Детьё (Франция) — 338

4. Бенедикт Долль (Франция) — 305

5. Антонен Гигонна (Франция) — 271

6. Тарьей Бё (Норвегия) — 271

7. Кентен Фийон Майе (Франция) — 267

8. Юлиан Эберхард (Австрия) — 259

9. Лукас Хофер (Италия) — 246

10. Арнд Пайффер (Германия) — 232…

21. Евгений Гараничев (Россия) — 143…

25. Матвей Елисеев (Россия) — 129…

38. Дмитрий Малышко (Россия) — 61…

58. Александр Поварницын (Россия) — 28...