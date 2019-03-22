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Логинов сохранил итоговую вторую позицию в зачёте спринтерских гонок

Логинов сохранил итоговую вторую позицию в зачёте спринтерских гонок
Другие / Биатлон

Российский биатлонист Александр Логинов занял итоговое второе место в зачёте спринтерских гонок Кубка мира. «Малый хрустальный глобус» в этой дисциплине досрочно выиграл норвежец Йоханнес Бё.

Кубок мира. Зачёт спринтов

После 9 гонок из 9

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 514
2. Александр Логинов (Россия) — 350
3. Симон Детьё (Франция) — 338
4. Бенедикт Долль (Франция) — 305
5. Антонен Гигонна (Франция) — 271
6. Тарьей Бё (Норвегия) — 271
7. Кентен Фийон Майе (Франция) — 267
8. Юлиан Эберхард (Австрия) — 259
9. Лукас Хофер (Италия) — 246
10. Арнд Пайффер (Германия) — 232…
21. Евгений Гараничев (Россия) — 143…
25. Матвей Елисеев (Россия) — 129…
38. Дмитрий Малышко (Россия) — 61…
58. Александр Поварницын (Россия) — 28...

Фийон Майе сократил отставание от Логинова в общем зачёте Кубка мира до 19 очков
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