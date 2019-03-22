Бабиков: на «лёжке» вообще не видел, куда стрелял и что закрывал

Россиянин Антон Бабиков прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на 10 км с двумя огневыми рубежами на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия). Бабиков допустил 3 промаха и показал 89-й результат, не отобравшись в гонку преследования.

«Не хотелось бы думать о том, что кому-то больше повезло, кому-то меньше. В середине гонки туман ушел, в конце он опять пришёл. Я лёжа стрелял в районе минуты, вообще ничего не видел, не знал, куда я стрелял, что закрывал.

Когда ты идеально готов, ты способен всё перебороть и жаждешь битвы, но я в этом году несколько раз прошёл через то, что после гор на первой волне не могу хорошо бежать. Когда пошли разговоры о том, что гонку могут отменить, я этого на самом деле и хотел. Не из-за погодных условий, а чтобы ещё один день отойти от гор. Наверное, где-то я дал себе слабину», — сказал Бабиков Kalashnikov.Media.

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